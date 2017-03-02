В Лысьве 78-летняя бабушка подозревается в избиении соседа до смерти

78-летняя жительница Лысьвы подозревается в избиении до смерти своего 59-летнего соседа.

По версии следствия, в ночь на 20 февраля соседи распивали спиртное дома у престарелой женщины. По её словам, мужчина начал приставать к ней, она его оттолкнула, после чего завязалась драка. В итоге дама нанесла ему множественные травмы ножкой стола, сообщает «Искра-Лысьва».

После случившегося бабушка уверяла полицейских, что сосед пришёл к ней уже в таком состоянии. Побитого мужчину увезли в больнице, где он позднее скончался.

По факту нанесения тяжких травм, которые привели к смерти, возбуждено уголовное дело.