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06:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьве 78-летняя бабушка подозревается в избиении соседа до смерти

59-летний мужчина умер в больнице.

78-летняя жительница Лысьвы подозревается в избиении до смерти своего 59-летнего соседа.

По версии следствия, в ночь на 20 февраля соседи распивали спиртное дома у престарелой женщины. По её словам, мужчина начал приставать к ней, она его оттолкнула, после чего завязалась драка. В итоге дама нанесла ему множественные травмы ножкой стола, сообщает «Искра-Лысьва».

После случившегося бабушка уверяла полицейских, что сосед пришёл к ней уже в таком состоянии. Побитого мужчину увезли в больнице, где он позднее скончался.

По факту нанесения тяжких травм, которые привели к смерти, возбуждено уголовное дело.

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