Жильцов гостинки эвакуировали из-за масштабного пожара в Приморье

«Сообщение поступило на пульт оперативного дежурного в 10:28. Спустя четыре минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. Жильцов дома в экстренном порядке эвакуировали. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Угрозы соседним зданиям на данный момент пожар не представляет, сейчас идет проливка конструкций.