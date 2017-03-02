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06:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Жильцов гостинки эвакуировали из-за масштабного пожара в Приморье

В приморском городе Большой Камень произошло возгорание кровли жилого дома — гостинки по улице Курчатова, 6, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Сообщение поступило на пульт оперативного дежурного в 10:28. Спустя четыре минуты на место прибыли первые пожарные подразделения. Жильцов дома в экстренном порядке эвакуировали. По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Угрозы соседним зданиям на данный момент пожар не представляет, сейчас идет проливка конструкций.

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