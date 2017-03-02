Лжеполицейский обманул красноярских стариков на миллион рублей

Кемеровского «лжеполицейского» отправили в колонию на 4,5 года за обман красноярских пенсионеров, сообщили 2 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В прошлом году в красноярскую полицию обратилось несколько человек примерно с одинаковыми сообщениями — пожилым людям звонил неизвестный мужчина и от имени родственника просил перевести деньги, необходимые для решения проблем с правоохранительными органами. Потерпевшие через курьера передавали злоумышленнику от 20 до 100 тысяч рублей. Таким образом 23 жителя краевого центра лишились в общей сложности более чем 1 млн рублей.