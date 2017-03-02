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06:51 (мск), источник: Newslab.ru

Лжеполицейский обманул красноярских стариков на миллион рублей

Его отправили в колонию строгого режима.

Кемеровского «лжеполицейского» отправили в колонию на 4,5 года за обман красноярских пенсионеров, сообщили 2 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В прошлом году в красноярскую полицию обратилось несколько человек примерно с одинаковыми сообщениями — пожилым людям звонил неизвестный мужчина и от имени родственника просил перевести деньги, необходимые для решения проблем с правоохранительными органами. Потерпевшие через курьера передавали злоумышленнику от 20 до 100 тысяч рублей. Таким образом 23 жителя краевого центра лишились в общей сложности более чем 1 млн рублей.

«Было установлено, что мужчина совершает противоправные действия, находясь за пределами краевого центра. При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий он был задержан в Кемеровской области и этапирован в Красноярск. В отношении задержанной следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статью 159 “Мошенничество” Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы строгого режима», — пояснили в пресс-службе.

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