Житель Шарыпово засудил управляющую компанию за перелом голени
Мужчина подскользнулся на скользком крыльце у подъезда.
Мужчина подскользнулся на скользком крыльце у подъезда.
Житель Шарыпова подал в суд на управляющую компанию
Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Возвращаясь домой с работы, мужчина подскользнулся и упал. Подняться на ноги он не смог. Супруга пострадавшего вызвала врачей скорой помощи, после чего мужчину доставили в больницу.
«С диагнозом “закрытый винтообразный перелом обеих берцовых костей голени со смещением” пострадавший больше месяца лечился стационарно в Шарыповской городской больнице. Затем до середины мая 2016 года он проходил амбулаторное лечение», — говорится в материалах дела.
Житель Шарыпова посчитал, что сотрудники управляющей компании не почистили крыльцо от снега и наледи. Именно поэтому он не смог удержаться на ногах и подскользнулся.
Суд также установил виновность УК «Вера», обслуживающей жилой дом, и постановил взыскать с ответчика почти 150 тыс. рублей. Но после апелляционной жалобы судья снизил размер компенсации до 74,5 тыс. рублей.