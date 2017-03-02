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06:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Шарыпово засудил управляющую компанию за перелом голени

Мужчина подскользнулся на скользком крыльце у подъезда.

Источник: AP 2017

Житель Шарыпова подал в суд на управляющую компанию из-за закрытого перелома ноги. Травму мужчина получил на крыльце у подъезда жилого дома. Материалы гражданского дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Инцидент произошел еще в декабре 2015 года. Возвращаясь домой с работы, мужчина подскользнулся и упал. Подняться на ноги он не смог. Супруга пострадавшего вызвала врачей скорой помощи, после чего мужчину доставили в больницу.

«С диагнозом “закрытый винтообразный перелом обеих берцовых костей голени со смещением” пострадавший больше месяца лечился стационарно в Шарыповской городской больнице. Затем до середины мая 2016 года он проходил амбулаторное лечение», — говорится в материалах дела.

Житель Шарыпова посчитал, что сотрудники управляющей компании не почистили крыльцо от снега и наледи. Именно поэтому он не смог удержаться на ногах и подскользнулся.

Суд также установил виновность УК «Вера», обслуживающей жилой дом, и постановил взыскать с ответчика почти 150 тыс. рублей. Но после апелляционной жалобы судья снизил размер компенсации до 74,5 тыс. рублей.

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