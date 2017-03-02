Магнитные бури и потопы: опасности марта назвали красноярцам

В течение всего марта будет очень неспокойная геомагнитная обстановка. Об этом 1 марта красноярцев предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по краю Валерий Терешков.

Так, 2 и 5 марта ожидаются магнитные бури до 5 баллов. Магнитные возмущения также ожидаются с 18 по 22 марта и в конце месяца 28 и 29 марта. Спасатель предупреждает, что метеозависимым людям нужно быть осторожными.

«Что касается простудных заболеваний, эпидемический порог по краю уже снижается. За прошлую неделю заболело около 13 тысяч человек, хотя на позапрошлой неделе заболевших было более 20 тысяч. Но тем не менее зима еще не ушла, поэтому проявляйте благоразумие. Сильного тепла еще нет», — предостерег красноярцев Терешков.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по краю особенно акцентировал внимание на том, что из-за погоды в марте возможны ограничения движения на дорогах, в том числе и по федеральных трассах, «однозначно будут перерывы движения» на трассах северного направления. А в связи с непогодой значительной проблемой станет и гололед. Поэтому спасатель порекомендовал руководителям автотранспортных предприятий и автолюбителям пока не менять зимнюю резину.

В конце марта ожидается обильное таяние снега. Так как в этом году выпало большое количество снега, в МЧС призывают обращать внимание на сосульки и беречься схода снежных масс с крыш.

«Снег будет тяжелым и увлажненным, поэтому соблюдайте максимум осторожности. Убирайте снег с ваших огородов, с ваших улиц и дворов, а то иначе ваша картошка и соленья пропадут, вода в подвалы обязательно пойдет», — посоветовал Терешков.

Также Терешков обратился и к дорожным рабочим и призвал их следить за водопропускными устройствами и канализационными люками, чтобы не было перелива воды через дороги.