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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина задолжал миллион и напал на офис по выдаче микрокредитов в Новосибирске

Вечером 26 февраля в помещении павильона по выдаче микрокредитов на Красном проспекте был совершен разбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Мужчина задолжал миллион и напал на офис по выдаче микрокредитов в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Вечером 26 февраля в помещении павильона по выдаче микрокредитов на Красном проспекте был совершен разбой. В офис с пистолетом ворвался мужчина, который потребовал у сотрудников деньги.

«Женщина отдала нападавшему 3 тысячи рублей, однако это не устроило злоумышленника, который потребовал выдать ему более крупную сумму. В ходе разговора женщина успела незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации», — рассказали в полиции.

Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники частного охранного предприятия удерживали злоумышленника на месте до прибытия полицейских. Полиция доставила мужчину в дежурную часть и изъяли пневматический пистолет.

Как оказалось, 22-летний мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска. Он задолжал своим знакомым в общей сложности около 1 миллиона рублей. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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