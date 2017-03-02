Мужчина задолжал миллион и напал на офис по выдаче микрокредитов в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Вечером 26 февраля в помещении павильона по выдаче микрокредитов на Красном проспекте был совершен разбой. В офис с пистолетом ворвался мужчина, который потребовал у сотрудников деньги.

«Женщина отдала нападавшему 3 тысячи рублей, однако это не устроило злоумышленника, который потребовал выдать ему более крупную сумму. В ходе разговора женщина успела незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации», — рассказали в полиции.

Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники частного охранного предприятия удерживали злоумышленника на месте до прибытия полицейских. Полиция доставила мужчину в дежурную часть и изъяли пневматический пистолет.