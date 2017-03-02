Женщина-водитель «Тойоты» проломила забор клиники Мешалкина, информация сообщается в группе «Мобильное приложение «Автоспас».



Авария произошла 2 марта в 7:20 утра. Водитель Toyota Vitz при движении по Бердскому шоссе в сторону проспекта Строителей потеряла управление, вылетела на обочину и пробила металлический забор клиники им. Мешалкина, заехав на парковку.

Аварийный комиссар, приехавший на место происшествия, пояснил, что на обочине, где пролетела малолитражка очень глубокий снег — «по пояс». Он предположил, что автомобиль двигался на очень высокой скорости, раз не провалился в сугроб.

Никто не пострадал.