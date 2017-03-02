Житель Хабаровского края обворовал рыболовный траулер

23-летний безработный мужчина взломал замок и проник в машинное отделение рыболовного траулера. Фигурант украл элементы судового двигателя, которые были сделаны из цветного металла. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Ранее злоумышленник уже был причастен к аналогичному преступлению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.