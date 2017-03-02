Назначена дата судебного заседания по хабаровским живодеркам

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Первое заседание, на котором будет рассмотрено дело хабаровских живодерок, состоится 13 марта в 14 часов. Заседание пройдет в Индустриальном районном суде города Хабаровска. сообщил корр. ИА AmurMedia адвокат потерпевшей стороны Яков Пушкарев.

— Дата судебного заседания назначена. Суд, точнее, первое его заседание, состоится 13 марта в Индустриальном районном суде. Заседание назначено на 14 часов, — сообщил Яков Пушкарев.

Как пояснили в Индустриальном районе суде, судебное заседание будет закрытым, поскольку на момент совершения преступления девушки были несовершеннолетними. Материалы дела будут рассмотрены судьей Галиной Николаевой.