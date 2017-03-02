Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
12Наступление на Мосул
07:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В лобовом столкновении на улице Белинского погиб водитель «Лады»

Отечественная машина выехала на встречную полосу.

Водитель автомобиля «Лада Калина» погиб после лобового столкновения в Екатеринбурге, сообщили 2 марта «АиФ-Урал» в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла неподалеку от перекрестка с улицей Авиационной. Водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и столкнулся в «Фольксваген Туарег». Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя «Лады» не было. Пострадал и пассажир «Лады», его доставили в 24-ю городскую больницу. В иномарке водитель не получил серьезных травм.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Буквально вчера в Екатеринбурге произошла еще одна серьезная авария. Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Лансер». Травмы различной степени тяжести получили люди, которые ехали в иномарке. Это двухмесячный малыш, девятилетний ребенок и тридцатилетний мужчина. Подросток получил ушиб головы и перелом правого предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян
WP: глава минюста США скрыл контакты с российским послом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь