В лобовом столкновении на улице Белинского погиб водитель «Лады»

Водитель автомобиля «Лада Калина» погиб после лобового столкновения в Екатеринбурге, сообщили 2 марта «АиФ-Урал» в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла неподалеку от перекрестка с улицей Авиационной. Водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и столкнулся в «Фольксваген Туарег». Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя «Лады» не было. Пострадал и пассажир «Лады», его доставили в 24-ю городскую больницу. В иномарке водитель не получил серьезных травм.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Буквально вчера в Екатеринбурге произошла еще одна серьезная авария. Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Лансер». Травмы различной степени тяжести получили люди, которые ехали в иномарке. Это двухмесячный малыш, девятилетний ребенок и тридцатилетний мужчина. Подросток получил ушиб головы и перелом правого предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу.