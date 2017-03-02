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07:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Любопытство толкнуло двух копейских подростков на опасный эксперимент

Два подростка из Копейска (Челябинская область) провели опасный эксперимент на железной дороге, решив проверить прочность и устойчивость движущегося поезда.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 15-летний и 16-летний жители Копейска пришли на железную дорогу из любопытства. Они решили посмотреть, что произойдет с камнями, если по ним проедет поезд. Ребята даже не задумались к какой трагедии могла привести казавшаяся им невинной шалость.

Мальчишек, которые укладывали посторонние предметы на рельсы, заметил машинист электропоезда «Челябинск — Шумиха». Он незамедлительно сообщил о происшествии.

«К сожалению, мальчики не задумались о том, что оставленные на железнодорожных путях посторонние предметы могут вызвать нарушение в движении поездов», — отметила начальник ОПДН Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Оксана Вырышева. Она призвала родителей строже контролировать место нахождения своих детей.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте провели с нарушителями и их родителями профилактические беседы и составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Родителям придется заплатить штраф.

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