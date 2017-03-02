Любопытство толкнуло двух копейских подростков на опасный эксперимент

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 15-летний и 16-летний жители Копейска пришли на железную дорогу из любопытства. Они решили посмотреть, что произойдет с камнями, если по ним проедет поезд. Ребята даже не задумались к какой трагедии могла привести казавшаяся им невинной шалость.

Мальчишек, которые укладывали посторонние предметы на рельсы, заметил машинист электропоезда «Челябинск — Шумиха». Он незамедлительно сообщил о происшествии.

«К сожалению, мальчики не задумались о том, что оставленные на железнодорожных путях посторонние предметы могут вызвать нарушение в движении поездов», — отметила начальник ОПДН Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Оксана Вырышева. Она призвала родителей строже контролировать место нахождения своих детей.