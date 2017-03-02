Любопытство толкнуло двух копейских подростков на опасный эксперимент
Два подростка из Копейска (Челябинская область) провели опасный эксперимент на железной дороге, решив проверить прочность и устойчивость движущегося поезда.
Два подростка из Копейска (Челябинская область) провели опасный эксперимент на железной дороге, решив проверить прочность и устойчивость движущегося поезда.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Мальчишек, которые укладывали посторонние предметы на рельсы, заметил машинист электропоезда «Челябинск — Шумиха». Он незамедлительно сообщил о происшествии.
«К сожалению, мальчики не задумались о том, что оставленные на железнодорожных путях посторонние предметы могут вызвать нарушение в движении поездов», — отметила начальник ОПДН
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних