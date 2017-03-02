В Омске едва не погиб сторож, пытаясь потушить пожар на стоянке

Сегодня в 00:15 на территории автостоянки на улице Полторацкого произошел пожар. Загорелся металлический вагончик-бытовка, внутри отделанный деревом. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, на место пожара выехали два боевых расчета и 7 спасателей.

Оказалось, что спасатели были не единственные, кто тушил пожар. До прибытия пожарных, с огнем пытался справиться 59-летний сторож. Во время тушения пожара он сильно пострадал — получил ожоги лица, рук, ног 1−2−3-й степени. Прибывшие медики госпитализировали его в больницу скорой медицинской помощи № 1. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.