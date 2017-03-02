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07:38 (мск), источник: СуперОмск

Омский бухгалтер приговорен за хищение более 15 миллионов рублей

Женщина вину не признала.

В Куйбышевском райсуде огласили приговор Марии Ольховской. Ее признали виновной в мошенничестве и присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере. Также ее осудили за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, вину Ольховская не признала, ущерб не гасила. Ей дали 5 лет колонии общего режима. Также она обязана возместить ущерб.

По данным следствия, махинации проходили с августа 2006-го по июнь 2014 года. Женщина работала бухгалтером и кассиром в фирме «Граффити». Воспользовавшись хорошими отношениями с начальником, она похитила более 9,5 миллиона рублей. Кроме того, она похитила деньги другой компании, перечислила их на банковскую карту матери, часть денег передала знакомому и оплатила дорогостоящее лекарство для сына. Помимо этого, зная о судебном решении, обязанности выплатить деньги «Граффити», Мария Ольховская злостно уклонялась от гашения кредиторской задолженности.

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