Польша экстрадирует в США украинца по делу о нарушении авторских правах

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Суд в Польше дал разрешение на экстрадицию в США гражданина Украины Артема Ваулина, который обвиняется в нарушении авторских прав на общую сумму более миллиарда долларов, передает агентство Рейтер.

По данным следствия, 30-летний житель Харькова Артем Ваулин создал коммерческий файлообменный сайт Kickass Torrents (KAT), на который выложил миллионы видео- и аудиофайлов, компьютерные игры и другие материалы, являющиеся объектом авторского права. Установлено, что на сайт заходили ежемесячно около 50 миллионов пользователей — это 69-й показатель среди всех интернет-сайтов в мире. Стоимость ресурса оценена в 54 миллиона долларов, а ежегодный доход от рекламы на сайте составлял 12,5−22,3 миллиона долларов. Один из серверов, через который работал сайт, находился в Чикаго.

«Передача властям США гражданина Украины Ваулина юридически допустима», — заявили в районном суде Варшавы.

С июля прошлого года Ваулин пребывает в тюрьме в Польше. Обвинения в нарушении авторских прав он отрицает. США заявляли, что будут добиваться экстрадиции Ваулина.

Адвокат обвиняемого заявила, что собирается обжаловать это судебное решение.