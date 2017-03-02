В МВД назвали причину обрушения конструкции ЭКСПО-2017

Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

Глава МВД отметил, что результаты экспертизы готовы.

«Говорили, что причина в металле. Но оказалось, с ним все в порядке, сварщики неправильно выполнили работы», — сообщил Касымов.

Напомним, в ноябре в Астане рухнуло одно из строящихся зданий выставки «ЭКСПО-2017». Происшествие было заснято на видео строителями и распространилось в социальных сетях. По факту обрушения мостовой конструкции между двумя павильонами на территории ЭКСПО были назначены соответствующие экспертизы. Производство расследования уголовного дела поручено Следственному департаменту МВД.

Руководитель пресс-службы нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов ранее озвучил результаты независимой экспертизы по расследованию причин обрушения декоративной конструкции.

«Была назначена независимая экспертиза в лице компании “КазНИСА” и “КазМирр”. (…) Экспертиза провела тщательную проверку, начиная с химического состава материала и заканчивая проектом. Пришла к выводу, что обрушение произошло в результате ошибки в проекте данной конкретной конструкции. (…) Ошибка заключалась в следующем. У нас один генеральный проектировщик. Он сам проектировал из восьми конструкции четыре. По трем привлекал субподрядчика. Субподрядчик, проектировавший именно эту конструкцию, предусмотрел не тот тип металла», — сообщал Куянов.