Он-лайн мошенник из Приморья воровал у всей России
Житель приморского города Уссурийск украл деньги с банковских счетов россиян, пользующихся услугой «Мобильный банк», сообщает ИА «Дейта».
Житель приморского города Уссурийск украл деньги с банковских счетов россиян, пользующихся услугой «Мобильный банк», сообщает ИА «Дейта».
В полицию Уссурийска поступило шесть заявлений жителей разных регионов России: Саратовской области, Республики Карелия, Новосибирска и Республики Саха (Якутия) о том, что с их банковских счетов пропали деньги. По данным фактам следователи местного отдела МВД России возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».
«Подозреваемый получил доступ к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Он мог удаленно подключаться и управлять функциями случайно выбранных устройств, проверять баланс счета банковской карты, без ведома владельца
Подозреваемым оказался 24-летний житель Уссурийска, который ранее, в
Тогда по четырнадцати эпизодам краж в декабре 2016 года Уссурийский городской суд приговорил обвиняемого к трем годам четырем месяцам лишения свободы условно. Теперь мужчине могут назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет.