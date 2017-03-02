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08:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Он-лайн мошенник из Приморья воровал у всей России

Житель приморского города Уссурийск украл деньги с банковских счетов россиян, пользующихся услугой «Мобильный банк», сообщает ИА «Дейта».

В полицию Уссурийска поступило шесть заявлений жителей разных регионов России: Саратовской области, Республики Карелия, Новосибирска и Республики Саха (Якутия) о том, что с их банковских счетов пропали деньги. По данным фактам следователи местного отдела МВД России возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

«Подозреваемый получил доступ к административной программе, позволявшей автоматически обнаруживать мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Он мог удаленно подключаться и управлять функциями случайно выбранных устройств, проверять баланс счета банковской карты, без ведома владельца сим-карты отправлять SMS-сообщения. При помощи программы мужчина на время блокировал входящие и исходящие сообщения, ограничивая доступ владельцев к телефонам и находящейся в них информации. Затем, используя подключенную к карте услугу “Мобильный банк”, подозреваемый отправлял сообщения на номер автоматизированного сервиса денежных переводов, в которых указывал сумму перевода. Каждый раз он снимал по 7,9 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 24-летний житель Уссурийска, который ранее, в октябре-ноябре 2015 года, также получил доступ к 14 мобильным устройствам, принадлежащим жителям разных регионов России, и похитил с их счетов 110 тысяч рублей.

Тогда по четырнадцати эпизодам краж в декабре 2016 года Уссурийский городской суд приговорил обвиняемого к трем годам четырем месяцам лишения свободы условно. Теперь мужчине могут назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет.

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