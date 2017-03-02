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07:57 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге горела квартира на улице Ватутина: пожар мог произойти из-за сварочных работ

В жилом доме в Екатеринбурге горела квартира. Вероятно, пожар устроили рабочие, которые делали в ней ремонт.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Ватутина поступило вчера в 16.45. На место были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. До их прибытия по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе трое детей.

«Горела квартира на пятом этаже. По пустотным перекрытиям огонь распространился на межэтажные перекрытия между четвертым и пятым этажами. Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить дальнейшего распространения огня по пустотным перекрытиям и перегородкам. На площади 50 кв.м огонь был локализован. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 20 человек», — сообщили в ведомстве.

Открытое горение было ликвидировано в 17.48. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, также на место выезжал экипаж вневедомственной охраны, который помог обеспечить доступ в квартиру и эвакуировать людей. Как отметили в полиции, по одной из версий, возгорание в квартире произошло во время сварочных работ.

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