Установлена личность рыбака, утонувшего в Оби

Тело мужчины, предположительно рыбака, обнаружили очевидцы в воде под Димитровским мостом первого марта. Спасатели МАСС на аэроботе подняли погибшего. Спустя сутки, удалось установить личность погибшего. Им оказался пропавший еще 12 октября 2016 года 54-летний Андрей Петрунин, сообщает НГС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Мужчина был в рыбацкой одежде. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, его унесло течением, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

Известно, что в день пропажи 12 октября мужчина отправился рыбачить вместе со своими друзьями в районе поселка Юный Ленинец. Жена погибшего рассказала, что на нем был специальный костюм — забродник, под которым был толстый слой теплой одежды.

— Мне муж всегда говорил, что если в заброднике попасть в воду, то шансов выплыть ноль, — рассказала Светлана Петрушева.