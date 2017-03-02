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08:09 (мск), источник: VN.RU

Установлена личность рыбака, утонувшего в Оби

Личность мужчины, чье тело накануне выловили из Оби спасатели МАСС, установлена. Мужчина пропал еще в октябре прошлого года. Предположительно, он слишком глубоко зашел в воду, и его унесло течением. Погибший был 54-летним жителем Новосибирска.

Тело мужчины, предположительно рыбака, обнаружили очевидцы в воде под Димитровским мостом первого марта. Спасатели МАСС на аэроботе подняли погибшего. Спустя сутки, удалось установить личность погибшего. Им оказался пропавший еще 12 октября 2016 года 54-летний Андрей Петрунин, сообщает НГС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Мужчина был в рыбацкой одежде. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, его унесло течением, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

Известно, что в день пропажи 12 октября мужчина отправился рыбачить вместе со своими друзьями в районе поселка Юный Ленинец. Жена погибшего рассказала, что на нем был специальный костюм — забродник, под которым был толстый слой теплой одежды.

— Мне муж всегда говорил, что если в заброднике попасть в воду, то шансов выплыть ноль, — рассказала Светлана Петрушева.

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