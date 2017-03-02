Швейное ателье загорелось в центре Костаная (видео)
В центре Костаная в жилом доме загорелось швейное ателье, передает Alau.kz со ссылкой на очевидца происшествия.
В центре Костаная в жилом доме загорелось швейное ателье, передает Alau.kz со ссылкой на очевидца происшествия.
В центре Костаная в жилом доме загорелось швейное ателье, передает Alau.kz со ссылкой на очевидца происшествия.
По словам очевидца Яны Рахмановой, возгорание произошло 1 марта в жилом доме по ул. Чехова возле средней школы № 1. Пожар случился в швейном ателье.
Подробности происшествия выясняются.