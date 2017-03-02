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08:20 (мск), источник: Newslab.ru

Найдены избившие битами прохожего красноярские хулиганы

Полицейские задержали двух подозреваемых в избиении красноярца на ул. Красной Гвардии.

Напомним, 11 февраля на ул. Красной Гвардии несколько мужчин жестоко избили человека прямо под камерой наружного наблюдения. Жертвой хулиганов стал 34-летний мужчина, который возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. По дороге у него возник конфликт с компанией незнакомых молодых людей, проезжавших мимо на автомобиле. На записи видно, как трое мужчин избивают парня ногами и битами, а также брызжут ему в лицо из баллончика. После этого нападавшие скрылись.

Двоих подозреваемых полицейским удалось найти. Ими оказались 27-летние жители Красноярска, один из которых ранее судим за имущественное преступление. Розыск третьего нападавшего продолжается.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 5 лет.

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