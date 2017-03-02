В Челябинске завершилось следствие по 2-му уголовному делу Сандакова

В Челябинске завершилось следствие по второму уголовному делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова — обвиняемый во взяточничестве бывший чиновник и его защита закончили знакомиться с материалами и вещдоками дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского.

«Пришлось прочитать представленный следователем 21 том уголовного дела, исследовать несколько коробок вещественных доказательств», — сообщает Колосовский.

Напомним, Сандаков обвиняется в получении взятки на сумму не менее 1,3 млн рублей от директора ООО «ЧОП “Питон”» Игоря Калугина в 2013—2014 годах (часть 6 статьи 290 УК РФ). За это, по версии следствия, Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (на тот момент экс-губернатора Михаила Юревича) на условиях, выгодных для охранного предприятия.