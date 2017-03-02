Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
08:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске завершилось следствие по 2-му уголовному делу Сандакова

Адвокат бывшего вице-губернатора просит прокурора не утверждать обвинительное заключение.

В Челябинске завершилось следствие по второму уголовному делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова — обвиняемый во взяточничестве бывший чиновник и его защита закончили знакомиться с материалами и вещдоками дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на адвоката Сергея Колосовского.

Читайте также
По делу Сандакова допросили высокопоставленных свидетелей

«Пришлось прочитать представленный следователем 21 том уголовного дела, исследовать несколько коробок вещественных доказательств», — сообщает Колосовский.

Напомним, Сандаков обвиняется в получении взятки на сумму не менее 1,3 млн рублей от директора ООО «ЧОП “Питон”» Игоря Калугина в 2013—2014 годах (часть 6 статьи 290 УК РФ). За это, по версии следствия, Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (на тот момент экс-губернатора Михаила Юревича) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

Между тем, по словам адвоката, в деле не имеется ни одного доказательства покровительства Калугину со стороны Сандакова при проведении конкурсных процедур по госконтрактам или какого-либо другого покровительства. Сегодня, 2 марта 2017 года, Сергей Колосовский направил в адрес прокурора Челябинской области Александра Кондратьева развернутое аргументированное ходатайство с просьбой не утверждать обвинительное заключение и вернуть уголовное дело следствию. Аналогичное ходатайство направлено и в адрес заместителя генерального прокурора по УрФО Юрия Пономарева.

Добавим, указанное уголовное дело было возбуждено сразу после освобождения Сандакова из СИЗО в марте 2016 года, куда он был помещен в рамках расследования другого уголовного дела (части 6 статьи 290 УК РФ, позднее переквалифицированного на часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время его рассматривает Советский райсуд Челябинска. Сандаков обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подростки в Копейске разбрасывали камни по рельсам
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь