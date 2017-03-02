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08:37 (мск), источник: Вести Приморье

В жилом доме на улице Курчатова в Большом Камне потушен пожар

2 марта в 10.28 в пожарно-спасательную службу города Большой Камень поступило сообщение о том, что в доме гостиничного типа, расположенном на улице Курчатова произошло возгорание кровли.

Источник: 25.mchs.gov.ru

Уже через 4 минуты (в 10.32) на место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.

Из охваченного пламенем здания были незамедлительно эвакуированы жильцы. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

В 11.35 огнеборцы локализовали пламя. В 13. 29 пожар полностью ликвидирован. возгорания устанавливаются специалистами.

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