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08:47 (мск), источник: NewsKo

В Перми задержали директора фирмы, построившей некачественное жильё

28 февраля оперативные сотрудники ГУ МВД вместе со следователем из Лысьвы задержали директора фирмы, построившей в 2014 году три жилых дома в Лысьве для нужд местной администрации.

По версии следователей, 13 августа 2012 года администрация Лысьвенского городского округа заключила муниципальный контракт с этой организацией. В 2014 году построенное жильё было передано в муниципальную казну.

Но качество выполненных работ во всех трёх домах, в части устройства оснований, фундаментов, стен цокольной части, перекрытия, не соответствовали требованиям нормативно-технической документации. Так, большая часть выявленных дефектов была неустранимой и носила критический характер, а также снижала прочность и пространственную жёсткость конструкции. Возник риск внезапного их обрушения.

По данному факту следственным отделом Лысьвы было возбуждено три уголовных дела (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Источник — пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

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