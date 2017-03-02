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08:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

«ВАЗ» насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину в Челябинске

Авария произошла в тёмное время суток.

Жительница Озёрска погибла под колёсами «ВАЗ-2111» в Челябинске при попытке перебежать дорогу в темноте, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию в районе дома № 119 по улице Братьев Кашириных зафиксировали около 19:30 1 марта. По предварительным данным, 51-летняя женщина решила пересечь проезжую часть в не предназначенном для этого месте, и 23-летний водитель легковушки не успел затормозить перед пешеходом. От полученных при наезде травм пострадавшая скончалась на месте. Начата доследственная проверка, которая должна прояснить все обстоятельства ЧП.

Напомним, днём ранее в Центральном районе города пострадала 22-летняя девушка: челябинка переходила дорогу недалеко от МФЦ на разрешающий сигнал светофора, а водитель иномарки решил повернуть и не пропустил человека.

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