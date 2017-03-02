Лесного афериста взяли с поличным во Владивостоке

34-летний житель Владивостока разработал криминальную схему экспорта досок из дуба и ясеня маньчжурского, которые его китайские «партнеры» приобретали на пилорамах Приморья.

С января по июнь 2014 года мужчина оформлял поддельные документы, необходимые для таможенных целей. Однако при этом стоимость материалов в документах занижалась вдвое.

«В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере», — сообщили агентству таможенники.

Нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до миллиона рублей.