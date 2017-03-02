Лесного афериста взяли с поличным во Владивостоке
Факты контрабанды пиломатериалов из ценных пород дерева в Китай выявили таможенники в Приморье, сообщили ИА Дейта в Дальневосточной оперативной таможне.
Факты контрабанды пиломатериалов из ценных пород дерева в Китай выявили таможенники в Приморье, сообщили ИА Дейта в Дальневосточной оперативной таможне.
34-летний житель Владивостока разработал криминальную схему экспорта досок из дуба и ясеня маньчжурского, которые его китайские «партнеры» приобретали на пилорамах Приморья.
С января по июнь 2014 года мужчина оформлял поддельные документы, необходимые для таможенных целей. Однако при этом стоимость материалов в документах занижалась вдвое.
«В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере», — сообщили агентству таможенники.
Нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до миллиона рублей.