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10:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Лесного афериста взяли с поличным во Владивостоке

Факты контрабанды пиломатериалов из ценных пород дерева в Китай выявили таможенники в Приморье, сообщили ИА Дейта в Дальневосточной оперативной таможне.

34-летний житель Владивостока разработал криминальную схему экспорта досок из дуба и ясеня маньчжурского, которые его китайские «партнеры» приобретали на пилорамах Приморья.

С января по июнь 2014 года мужчина оформлял поддельные документы, необходимые для таможенных целей. Однако при этом стоимость материалов в документах занижалась вдвое.

«В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ «незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере», — сообщили агентству таможенники.

Нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до миллиона рублей.

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