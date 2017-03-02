Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе майор полиции украла у продавца мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе майор полиции украла у продавца мобильный телефон стоимостью 33 тысячи рублей. В республиканский Следственный комитет поступили материалы уголовного дела о краже мобильного телефона у местной жительницы. Установлена причастность к преступлению сотрудника полиции.

По версии следствия, днем 23 февраля в магазине Орджоникидзевского района столицы женщина похитила с прилавка мобильный телефон продавца. Стоимость устройства оценивается в 33 тысячи рублей. Злоумышленница скрылась с места преступления. Ее действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На следующий день женщина опять пришла в магазин. Продавцы ее опознали и вызвали полицию. Стражи порядка установили личность женщины. Ею оказалась майор полиции одного из подразделений МВД.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ближайшее время женщина будет допрошена. Ей предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

По факту кражи телефона подразделение собственной безопасности МВД по Башкортостану проводит служебную проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности, сообщили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь