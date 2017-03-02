В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении полковника штаба ЦВО

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного военноослужащего. Полковник из 32-го военного городка собирал деньги с подопечных, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Как стало известно «АиФ-Урал», уголовное дело возбудило военно-следственное управление СКР по результатам проверки прокуратуры Екатеринбургского военного гарнизона в отношении полковника Батурина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Полковник в ноябре 2016 года подписал приказ, в соответствии с которым полутора десяткам офицеров бригады были выданы премии от 15 000 до 125 000 рублей. Спустя некоторое время комбриг приказал начальнику продовольственной службы собрать выданные деньги. Установлено, что офицеры, находясь в условиях зависимости от начальника, отдали полученное.

Собранная сумма в декабре 2016 года была передана супруге ранее осужденного заместителя комбрига по тылу подполковника Казаряна.

По результатам проверки прокуратуры нанесен общий ущерб на сумму около 1,2 млн рублей. Согласно статье полковнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должность.