Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
09:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении полковника штаба ЦВО

Высокопоставленный военнослужащий собирал деньги со своих подопечных семье заключенного под стражей коллеги.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного военноослужащего. Полковник из 32-го военного городка собирал деньги с подопечных, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Как стало известно «АиФ-Урал», уголовное дело возбудило военно-следственное управление СКР по результатам проверки прокуратуры Екатеринбургского военного гарнизона в отношении полковника Батурина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Полковник в ноябре 2016 года подписал приказ, в соответствии с которым полутора десяткам офицеров бригады были выданы премии от 15 000 до 125 000 рублей. Спустя некоторое время комбриг приказал начальнику продовольственной службы собрать выданные деньги. Установлено, что офицеры, находясь в условиях зависимости от начальника, отдали полученное.

Собранная сумма в декабре 2016 года была передана супруге ранее осужденного заместителя комбрига по тылу подполковника Казаряна.

По результатам проверки прокуратуры нанесен общий ущерб на сумму около 1,2 млн рублей. Согласно статье полковнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Космонавт из Нижневартовска ответил с орбиты на вопросы землян
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь