Многодетная мать в Магнитке заставляла сыновей выпрашивать продукты и сигареты

Жительница поселка Магнитка (Кусинский район, Челябинская область) предстанет перед судом за вовлечение сыновей в попрошайничество — безработная женщина заставляла детей выпрашивать у односельчан еду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мальчики 2001, 2003 и 2005 годов рождения, следуя указаниям матери, выпрашивали в общественных местах овощи, сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, мясные продукты, сало, рыбу, сигареты, поясняя, что дома нет продуктов питания для малолетних сестер», — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Там уточнили, что 35-летняя женщина официально нигде не работала, не принимала никаких мер к трудоустройству и получению постоянного источника дохода, создания нормальных, не унижающих человеческое достоинство, условий для содержания детей.

Предварительным следствием ее действия квалифицированы по части 2 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством).

Уголовное дело направлено в Кусинский районный суд.