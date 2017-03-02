На трассе М-5 два человека погибли в аварии с грузовиком

Авария произошла первого марта в 04.42 часа. «Водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщает ГУ МВД по региону.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств, приведших к гибели людей.