На трассе М-5 два человека погибли в аварии с грузовиком
На 1671 километре автодороги Москва — Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») легковой ВАЗ-211440 столкнулся с грузовым «ДАФ». Водитель легковушки и его пассажирки скончались на месте.
На 1671 километре автодороги Москва — Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») легковой ВАЗ-211440 столкнулся с грузовым «ДАФ». Водитель легковушки и его пассажирки скончались на месте.
Авария произошла первого марта в 04.42 часа. «Водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщает ГУ МВД по региону.
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