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09:19 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе М-5 два человека погибли в аварии с грузовиком

На 1671 километре автодороги Москва — Челябинск (федеральная трасса М-5 «Урал») легковой ВАЗ-211440 столкнулся с грузовым «ДАФ». Водитель легковушки и его пассажирки скончались на месте.

Авария произошла первого марта в 04.42 часа. «Водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ», — сообщает ГУ МВД по региону.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств, приведших к гибели людей.

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