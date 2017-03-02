В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с Lada Samara

Около 7:40 на втором километре дороги водитель Lada Samara не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом MAN.

В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. На момент ДТП в автобусе было 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.