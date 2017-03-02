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09:19 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с Lada Samara

ДТП произошло 2 марта рано утром на втором километре дороги «Кунгур — Соликамск». Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Около 7:40 на втором километре дороги водитель Lada Samara не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом MAN.

В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. На момент ДТП в автобусе было 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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