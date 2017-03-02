В Омске рецидивист обокрал завод по производству игрушек

В последний день зимы, 28 февраля, экипаж вневедомственной охраны задержал в частном секторе Кировского округа гражданина, которого подозревали в серии краж с территории завода по производству детских игрушек. Патрулировавшие территорию правоохранители заметили мужчину на улице 1-й Самарской, на печально известной окраине, которую омичи называют Самаркой.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, омич совершил две кражи с предприятия, на котором работал. Полторы недели назад, 20 февраля, он унёс с завода шуроповёрт Bosch за 7000 рублей и сдал в ломбард за 300 рублей. Затем мужчина похитил ключ от склада с новым оборудованием, 24 февраля пробрался в помещение и вывез оттуда на санях станину, закупленную для производства колёс на детских велосипедах. Оборудование, за которое завод заплатил 170 тысяч рублей, сотрудник сдал в металлолом.

Выяснилось, что работодатель знал о многочисленных судимостях гражданина, однако взял его на работу.

Рецидивиста доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.