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09:20 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рецидивист обокрал завод по производству игрушек

Мужчина трудился на этом же предприятии, куда его приняли, несмотря на судимости.

В последний день зимы, 28 февраля, экипаж вневедомственной охраны задержал в частном секторе Кировского округа гражданина, которого подозревали в серии краж с территории завода по производству детских игрушек. Патрулировавшие территорию правоохранители заметили мужчину на улице 1-й Самарской, на печально известной окраине, которую омичи называют Самаркой.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, омич совершил две кражи с предприятия, на котором работал. Полторы недели назад, 20 февраля, он унёс с завода шуроповёрт Bosch за 7000 рублей и сдал в ломбард за 300 рублей. Затем мужчина похитил ключ от склада с новым оборудованием, 24 февраля пробрался в помещение и вывез оттуда на санях станину, закупленную для производства колёс на детских велосипедах. Оборудование, за которое завод заплатил 170 тысяч рублей, сотрудник сдал в металлолом.

Выяснилось, что работодатель знал о многочисленных судимостях гражданина, однако взял его на работу.

Рецидивиста доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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