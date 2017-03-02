В Омске рецидивист обокрал завод по производству игрушек
Мужчина трудился на этом же предприятии, куда его приняли, несмотря на судимости.
Мужчина трудился на этом же предприятии, куда его приняли, несмотря на судимости.
В последний день зимы, 28 февраля, экипаж вневедомственной охраны задержал в частном секторе Кировского округа гражданина, которого подозревали в серии краж с территории завода по производству детских игрушек. Патрулировавшие территорию правоохранители заметили мужчину на улице 1-й Самарской, на печально известной окраине, которую омичи называют Самаркой.
Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, омич совершил две кражи с предприятия, на котором работал. Полторы недели назад, 20 февраля, он унёс с завода шуроповёрт Bosch за 7000 рублей и сдал в ломбард за 300 рублей. Затем мужчина похитил ключ от склада с новым оборудованием, 24 февраля пробрался в помещение и вывез оттуда на санях станину, закупленную для производства колёс на детских велосипедах. Оборудование, за которое завод заплатил 170 тысяч рублей, сотрудник сдал в металлолом.
Выяснилось, что работодатель знал о многочисленных судимостях гражданина, однако взял его на работу.
Рецидивиста доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.