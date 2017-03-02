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09:21 (мск), источник: СуперОмск

В Омске перед 8 марта изъяли 20 тысяч бутылок поддельной водки

Товар не представлял опасности для омичей, но был изготовлен с нарушением норм.

Омскими следователями возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В реализации поддельного алкоголя полицейские подозревают 40-летнего жителя Омской области.

Еще в конце прошлого года сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что гражданин нелегально продает алкогольную продукцию со склада по ул. Лескова. Предварительное расследование доказало причастность омича. Мужчина задержан во время погрузки только что проданного товара. При осмотре склада изъято более 20 000 бутылок алкоголя. Часть из них имела поддельные акцизные марки, а другие и вовсе не имели таковых.

Такой же вывод получен и после экспертизы непосредственно алкоголя: опасности для здоровья он не представляет, но его состав отличен от государственного стандарта. Всего доход подозреваемого, в случае успешной продажи всех бутылок, мог составить 5,2 млн рублей.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и других фигурантов уголовного дела, выясняют происхождение контрафактного алкоголя, осуществляют дальнейший сбор доказательственной базы. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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