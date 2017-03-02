В драке с участием главы села в Башкирии не нашли состава преступления

Бытовая ссора между соседями в селе Макан переросла в драку. Одним из участников конфликта оказался глава сельсовета Рафаэль Галиев. Его сосед Гаяз Нигматуллин обратился в больницу с травмой головы, ему наложили швы.

По словам мужчины, чиновник избил его на почве личной неприязни. Галиев свою вину отрицает и утверждает, что его сосед был пьян и сам упал на асфальт.

Оба участника конфликта обратились в полицию. Позже в дело вмешались следователи СКР, которые и расследовали инцидент.

В распоряжении ProUfu.ru оказалось постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. В действиях Рафаэля Галиева не усмотрели состава преступления.