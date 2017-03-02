В драке с участием главы села в Башкирии не нашли состава преступления
Следственный комитет не нашел состава преступления в потасовке, в которой участвовал глава села в Хайбуллинском районе. Об этом инциденте ProUfu.ru сообщал в мае 2016 года.
Следственный комитет не нашел состава преступления в потасовке, в которой участвовал глава села в Хайбуллинском районе. Об этом инциденте ProUfu.ru сообщал в мае 2016 года.
Бытовая ссора между соседями в селе Макан переросла в драку. Одним из участников конфликта оказался глава сельсовета Рафаэль Галиев. Его сосед Гаяз Нигматуллин обратился в больницу с травмой головы, ему наложили швы.
По словам мужчины, чиновник избил его на почве личной неприязни. Галиев свою вину отрицает и утверждает, что его сосед был пьян и сам упал на асфальт.
Оба участника конфликта обратились в полицию. Позже в дело вмешались следователи СКР, которые и расследовали инцидент.
В распоряжении ProUfu.ru оказалось постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. В действиях Рафаэля Галиева не усмотрели состава преступления.
Как выяснил следователь, причиной бытовой ссоры стало то, что супруга главы сельсовета Галиева использовала огород соседей в качестве свалки. Она периодически сбрасывала мусор прямо через забор. Странное поведение своей жены чиновник подтвердил.
«Все конфликты с семьей Нигматуллиных происходят в основном
После очередного такого случая, Гаяз Нигамтуллин и пришел к
Согласно постановлению следователя, глава сельсовета своего соседа не бил. Тот сам упал на землю и получил травму головы.
После отказа в возбуждении уголовного дела супруга потерпевшего заявила, что чиновник солгал следствию и дал искаженные показания против Нигматуллина.