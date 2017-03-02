Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
09:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В драке с участием главы села в Башкирии не нашли состава преступления

Следственный комитет не нашел состава преступления в потасовке, в которой участвовал глава села в Хайбуллинском районе. Об этом инциденте ProUfu.ru сообщал в мае 2016 года.

Бытовая ссора между соседями в селе Макан переросла в драку. Одним из участников конфликта оказался глава сельсовета Рафаэль Галиев. Его сосед Гаяз Нигматуллин обратился в больницу с травмой головы, ему наложили швы.

По словам мужчины, чиновник избил его на почве личной неприязни. Галиев свою вину отрицает и утверждает, что его сосед был пьян и сам упал на асфальт.

Оба участника конфликта обратились в полицию. Позже в дело вмешались следователи СКР, которые и расследовали инцидент.

В распоряжении ProUfu.ru оказалось постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. В действиях Рафаэля Галиева не усмотрели состава преступления.

Источник: Proufu.ru

Как выяснил следователь, причиной бытовой ссоры стало то, что супруга главы сельсовета Галиева использовала огород соседей в качестве свалки. Она периодически сбрасывала мусор прямо через забор. Странное поведение своей жены чиновник подтвердил.

«Все конфликты с семьей Нигматуллиных происходят в основном из-за его супруги, то есть она часто выкидывает мусор в огород Нигматуллиных. В связи с чем она это делает — ему (Галиеву) непонятно», — говорится в документах следствия.

После очередного такого случая, Гаяз Нигамтуллин и пришел к соседу-главе «разобраться».

Согласно постановлению следователя, глава сельсовета своего соседа не бил. Тот сам упал на землю и получил травму головы.

После отказа в возбуждении уголовного дела супруга потерпевшего заявила, что чиновник солгал следствию и дал искаженные показания против Нигматуллина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Идеальный кубковый матч: «Уфа» обыграла «Анжи» и вышла в полуфинал
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь