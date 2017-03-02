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09:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Трое пропавших из ТРЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде найдены живыми

Трое пропавших из ТРЦ «Фантастика» в Нижнем Новгороде найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, местоположение пропавших было установлено вечером 1 марта, вскоре после начала поисковой операции совместно с полицией. Где именно находились нижегородцы, родственники не уточняют.

Напомним, что работники гипермаркета ОБИ ТРЦ «Фантастика» Наталья Лакеева, Надежда Антюшина и Михаил Лопухов 24 февраля 2017 года перестали выходить на связь, 1 марта их начала разыскивать полиция.

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