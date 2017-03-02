В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
ДТП произошло сегодня в Калининском районе Уфы. Возле остановки Свободы утром столкнулись два пассажирских автобуса.
ДТП произошло сегодня в Калининском районе Уфы. Возле остановки Свободы утром столкнулись два пассажирских автобуса.
Как сообщили «Вестям» очевидцы, НефАЗ «Башавтотранса» 290 маршрута врезался сзади в ПАЗ. На момент столкновения в салонах автобусов находилось приблизительно по 20 человек.
Обошлось без пострадавших. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции.