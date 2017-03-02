Уральскому депутату неизвестные подложили гранату возле его дома

Известно, что парламентарий сегодня утром вышел из дома и заметил подозрительный пакет: подняв его, народный избранник увидел гранату. Он немедленно сообщил о находке в правоохранительные органы.
Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с Накануне.RU подтвердил факт ЧП.
«На место выехали специалисты территориального отдела внутренних дел. По данному факту сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение», — сообщил полковник Горелых.
Как сообщало Накануне.RU, на днях на Уралмаше в Екатеринбурге взорвали ручную противопехотную гранату РГД-5. Полицейские выяснили, что ее подорвал неоднократно судимый рецидивист по прозвищу «Король».