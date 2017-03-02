Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральскому депутату неизвестные подложили гранату возле его дома

В уральском городе Артемовском депутату местной думы Азгаму Шарафиеву неизвестные подложили гранату прямо возле его дома. Сейчас на месте работают правоохранители, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что парламентарий сегодня утром вышел из дома и заметил подозрительный пакет: подняв его, народный избранник увидел гранату. Он немедленно сообщил о находке в правоохранительные органы.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с Накануне.RU подтвердил факт ЧП.

«На место выехали специалисты территориального отдела внутренних дел. По данному факту сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение», — сообщил полковник Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, на днях на Уралмаше в Екатеринбурге взорвали ручную противопехотную гранату РГД-5. Полицейские выяснили, что ее подорвал неоднократно судимый рецидивист по прозвищу «Король».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Михаил Осеевский возглавит "Ростелеком"
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь