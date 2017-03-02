Первое уголовное дело за «группы смерти» возбуждено в Беларуси

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Витебский городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от «группы смерти» в соцсетях, возбуждено уголовное дело, сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня», со ссылкой на старшего помощника прокурора Витебска Ольгу Королеву.

«Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Беларуси», — отметила Королева.

По ее словам, школьница состояла в закрытой «группе смерти», зарегистрированной в соцсетях, шаг за шагом она проходила «квест» с элементами суицида. Предотвратили самоубийство сотрудники милиции, отметила помощник прокурора Витебска.

Издание также цитирует главного врача Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елены Мартыновой: по ее данным, это не единственный подобный случай в городе. Мартынова отметила, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, в центр о ней сообщила студентка медуниверситета.

«Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Похожие истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из которые лечится амбулаторно», — сказала психиатр.