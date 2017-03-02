Слесарь екатеринбургской газовой службы спас ребенка во время пожара
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге слесарь газовой службы спас ребенка во время пожара.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге слесарь газовой службы спас ребенка во время пожара.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
На место прибыла аварийная бригада газовой службы. На тот момент в доме уже было сильное задымление, но ни пожарные, ни машины газовых служб подъехать к дому не могли — проезд был загорожен.
«Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал
В «Екатеринбурггазе» отмечают, что Андрей Ярков работает в организации 9 лет, женат и воспитывает 2 дочерей.