Слесарь екатеринбургской газовой службы спас ребенка во время пожара

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе «Екатеринбурггаза», возгорание произошло в одной из квартир газифицированного пятиэтажного дома на улице Куйбышева 28 февраля.

На место прибыла аварийная бригада газовой службы. На тот момент в доме уже было сильное задымление, но ни пожарные, ни машины газовых служб подъехать к дому не могли — проезд был загорожен. Слесари-спасатели «Екатеринбурггаза» смогли установить заглушку в кран на разводке и выбежали из подъезда, где на втором этаже горела квартира. В этот момент мужчины увидели, что в окно на третьем этаже стучит ребенок и зовет на помощь. Мама ребенка в это время подбежала к подъезду. Слесарь-спасатель Андрей Ярков взял у женщины ключи от квартиры, поднялся на 3 этаж, одел мальчика и вывел на улицу.

«Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга — не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хорошо, что все закончилось благополучно», — отметил Андрей Ярков.

В «Екатеринбурггазе» отмечают, что Андрей Ярков работает в организации 9 лет, женат и воспитывает 2 дочерей.