В Новосибирске человек пытался прыгнуть с крыши

В Новосибирске в Советском районе города вчера, 1 марта, примерно в 22 часа и 30 минут на крышу семнадцатиэтажного здания забрался молодой человек. Об этом сообщают в группе «Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС)». По предварительным данным, он намеревался спрыгнуть с высоты.

На место происшествия выехали спасатели МАСС. Тем временем очевидцы постарались успокоить пострадавшего и удерживали его до прибытия спасателей. Когда они прибыли на место инцидента, помогли молодому человеку 2000 года рождения спуститься вниз. У здания парня передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.