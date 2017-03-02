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10:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Горячем Ключе ввели режим локальной ЧС из-за оползня

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, 2 марта, РИА ФедералПресс. Глава Горячего Ключа распорядился ввести режим локальной ЧС на участке дороги на подъезде к селу Фанагорийскому. Причиной стал оползень, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эта трасса соединяет населенные пункты Горячего Ключа и служит единственным подъездом к Фанагорийскому, Безымянному, Поднависле. На месте происшествия глава города провел выездное совещание с представителями краевого Дорожно-строительного управления и службы ГО и ЧС.

«Оползень грозит отрезать жителям сел путь к трассе. Этого нельзя допустить. Другой дороги нет, значит предпринимать срочные меры необходимо здесь и сейчас», — подчеркнул Иван Федоровский.

Оползень сошел не в один момент: дорога проседает здесь уже некоторое время. Река Часть дороги буквально едет вниз, так как ее подмывает река. Глава города потребовал предпринять срочные меры для остановки оползня, организовать временный объезд опасного участка. Чтобы сдержать сход земли, дорожники завезли гравийно-песчаную смесь.

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