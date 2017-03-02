В Горячем Ключе ввели режим локальной ЧС из-за оползня

Эта трасса соединяет населенные пункты Горячего Ключа и служит единственным подъездом к Фанагорийскому, Безымянному, Поднависле. На месте происшествия глава города провел выездное совещание с представителями краевого Дорожно-строительного управления и службы ГО и ЧС.

«Оползень грозит отрезать жителям сел путь к трассе. Этого нельзя допустить. Другой дороги нет, значит предпринимать срочные меры необходимо здесь и сейчас», — подчеркнул Иван Федоровский.