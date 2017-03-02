Пропавший в Волгограде воин-афганец найден мертвым

Как сообщают волонтеры, тело мужчины было найдено в подвале одного из общежитий в среду, 1 марта. Правоохранители в настоящее время пытаются установить причину его смерти.

Напомним, что Владимир Томарев пропал 17 февраля. Утром он выгулял собаку, вернулся с ней домой, а потом снова ушел и не вернулся. В течение нескольких дней мужчину разыскивали волонтеры, родственники и полицейские.