В Волгограде на Второй Продольной застрял автобус
Автобус застрял в глубокой яме на Второй Продольной в Краснооктябрьском районе.
Автобус застрял в глубокой яме на Второй Продольной в Краснооктябрьском районе.
Это случилось на отрезке дороги между остановками «Проспект Металлургов» и улицей Газовой. Автобус маршрута № 21 ехал в сторону центра города и заехал в яму, наполненную водой. Самостоятельно выехать из нее у него не вышло.
По информации региональных СМИ, история о том, как автобус вытащили из ямы, пока неизвестна. 1 марта в такую же ситуацию попал автомобиль в Тракторозаводском районе.