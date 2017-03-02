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10:44 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде на Второй Продольной застрял автобус

Автобус застрял в глубокой яме на Второй Продольной в Краснооктябрьском районе.

Это случилось на отрезке дороги между остановками «Проспект Металлургов» и улицей Газовой. Автобус маршрута № 21 ехал в сторону центра города и заехал в яму, наполненную водой. Самостоятельно выехать из нее у него не вышло.

По информации региональных СМИ, история о том, как автобус вытащили из ямы, пока неизвестна. 1 марта в такую же ситуацию попал автомобиль в Тракторозаводском районе.

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