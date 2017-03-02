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10:31 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 18 спасателей тушили горящую квартиру в пятиэтажке

ЧП произошло в Советском районе.

Вечером в среду, 1 марта, воронежские спасатели получили вызов с улицы Домостроителей. Там в 22:36 сообщили о пожаре в доме № 15. На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Спасатели потушили пламя уже в 22:56.

«Огонь повредил коридор и дверь в квартире на площади 4 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — По оперативным данным, есть пострадавший».

Отметим, что на месте ЧП работали 18 спасателей. Причину возгорания предстоит выяснить.

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