На Бору во время движения загорелась иномарка
На Бору Нижегородской области во время движения загорелась иномарка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На Бору Нижегородской области во время движения загорелась иномарка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В 7:39 утра 1 марта во время движения по трассе Р-159 загорелся автомобиль Renault Logan. Все произошло рядом с селом Кантаурово. В результате обгорел автомобиль на площади 2 кв м. Причина возгорания — неисправность электропроводки транспортного средства.