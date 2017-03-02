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10:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Как столб на голову: опора линий электропередач раскололась надвое на Запарина в Хабаровск

Однако, некрасиво не значит опасно, убеждают специалисты Горэлектросети.

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10
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10
фотографий

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Опора линий электропередач в буквальном смысле раскололась надвое на улице Запарина в Хабаровске. Сейчас части столба держаться буквально на честном слове, однако жизни и здоровью прохожих и автомобилистов при этом ничего не угрожает, сообщил корр. ИА начальник Сетевого района № 1 ОАО «Хабаровская Горэлектросеть» Егор Лукинов.

Расколотая надвое опора линий электропередач на улице Запарина напротив дома, расположенного по адресу переулок Доступный, 18 вид имеет весьма неприглядный и устрашающий. При этом, как выяснилось, в таком обличии опора находится далеко не первый день.

— Она так уже полгода стоит. Это, конечно, не очень хорошо. Здесь есть определенные трудности. Но если бы это было опасно, все бы уже давно устранили. Она пока держится. Сейчас вмешательства требуют более важные вещи. Понятно, что опора выглядит некрасиво, но там вопрос в другом. Человек, строивший соседнее здание, должен был в том числе привести в нормальный, божеский вид и эту опору. Потом в нее въехал нетрезвый автолюбитель за рулем внедорожника. Мужчина после ДТП скрылся. Наш мастер туда ездил, осмотрел место и сказал, что опора еще простоит. Она держится за счет подкоса. Руководству об этой ситуации мы доложили, — уточнил Егор Лукинов.

Тем, кому расколовшаяся опора все-таки не внушает доверия, специалист посоветовал написать письменную заявку.

— Если вы хотите, чтобы дело сдвинулось с места быстрее, добро пожаловать на переулок Облачный, 3 в нашу приемную. Там вам дадут бланк, напишите заявление. Руководство наложит резолюцию, и будем принимать меры, — отметил Егор Лукинов.

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