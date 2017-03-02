Toyota Camry сбила двоих взрослых и 5-летнего ребенка в Волгограде
Трое волгоградцев попали под колеса иномарки 1 марта в Ворошиловском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Трое волгоградцев попали под колеса иномарки 1 марта в Ворошиловском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Примерно в 16:15 52-летний мужчина на машине Toyota Camry ехал по улице Череповецкой в сторону Советского района. Напротив дома 92а он не заметил троих человек, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Так, автомобиль сбил 5-летнего ребенка и 22-летнего и 26-летнего волгоградцев.
В результате аварии пешеходы с травмами были доставлены в больницу.