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11:10 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области загорелся автосалон

В Борисоглебске утром 2 марта шесть пожарных расчетов тушили серьезный пожар на улице Матросовской.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 7 часов 35 минут. По предварительной информации пожар произошел в нежилом помещении, в котором находится автомобильный салон. На вызов были направлены шесть пожарных расчетов, включая одну добровольную пожарную команду. Чтобы справиться с огнем спасателям потребовалось больше часа. В 8.40 пожар был локализован, в 8.53 возгорание полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе МЧС сообщают, что в здании площадью около 400 квадратных метров сгорел автомобиль «Ниссан» и оказалось повреждено огнем потолочное перекрытие.

Причина серьезного пожара в настоящее время устанавливается.

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