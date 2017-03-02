В Воронежской области загорелся автосалон

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 7 часов 35 минут. По предварительной информации пожар произошел в нежилом помещении, в котором находится автомобильный салон. На вызов были направлены шесть пожарных расчетов, включая одну добровольную пожарную команду. Чтобы справиться с огнем спасателям потребовалось больше часа. В 8.40 пожар был локализован, в 8.53 возгорание полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе МЧС сообщают, что в здании площадью около 400 квадратных метров сгорел автомобиль «Ниссан» и оказалось повреждено огнем потолочное перекрытие.

Причина серьезного пожара в настоящее время устанавливается.