В Самарской области депутата обвинили в растрате 1,6 млн на строительство двух пляжей

В производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области находится уголовное дело по факту растраты денежных средств депутатом Собрания представителей поселка Волжский Красноярского района.

По версии следствия, в период с июля 2014 года по апрель 2015 года директор АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района» подписал фиктивный договор с ООО «Бизнес и право» на разработку социальной программы «Развитие спорта и туризма п. Светлое Поле», а также два фиктивных договора с ООО «Стройкомплекс» на проектирование пляжа в с. Малая Царевщина и строительство пляжа в п. Волжский.

«Директор указанной организации принял решение о перечислении на расчетный счет ООО “Бизнес Право” и на расчетный счет ООО “Стройкомплекс” денежных средств на общую сумму 1 582 000 рублей в счет оплаты услуг по указанным договорам», — рассказали в суде.

Однако работы по факту выполнены не были, деньги директор АНО обратил в свою пользу, причинив тем самым имущественный вред п. Волжский и п. Светлое Поле.