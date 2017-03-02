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10:42 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области депутата обвинили в растрате 1,6 млн на строительство двух пляжей

Его на данный момент отстранили от должности.

В производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области находится уголовное дело по факту растраты денежных средств депутатом Собрания представителей поселка Волжский Красноярского района.

По версии следствия, в период с июля 2014 года по апрель 2015 года директор АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района» подписал фиктивный договор с ООО «Бизнес и право» на разработку социальной программы «Развитие спорта и туризма п. Светлое Поле», а также два фиктивных договора с ООО «Стройкомплекс» на проектирование пляжа в с. Малая Царевщина и строительство пляжа в п. Волжский.

«Директор указанной организации принял решение о перечислении на расчетный счет ООО “Бизнес Право” и на расчетный счет ООО “Стройкомплекс” денежных средств на общую сумму 1 582 000 рублей в счет оплаты услуг по указанным договорам», — рассказали в суде.

Однако работы по факту выполнены не были, деньги директор АНО обратил в свою пользу, причинив тем самым имущественный вред п. Волжский и п. Светлое Поле.

1 марта в Самарском районном суде было удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении подозреваемого от должности директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области» и от должности депутата Собрания представителей п. Волжский, пишет Самру.ру.

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