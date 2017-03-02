В Самарской области депутата обвинили в растрате 1,6 млн на строительство двух пляжей
Его на данный момент отстранили от должности.
Его на данный момент отстранили от должности.
В производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области находится уголовное дело по факту растраты денежных средств депутатом Собрания представителей поселка Волжский Красноярского района.
По версии следствия, в период с июля 2014 года по апрель 2015 года директор АНО «Многофункциональный межпоселковый центр
«Директор указанной организации принял решение о перечислении на расчетный счет ООО “Бизнес Право” и на расчетный счет ООО “Стройкомплекс” денежных средств на общую сумму 1 582 000 рублей в счет оплаты услуг по указанным договорам», — рассказали в суде.
Однако работы по факту выполнены не были, деньги директор АНО обратил в свою пользу, причинив тем самым имущественный вред п. Волжский и п. Светлое Поле.
1 марта в Самарском районном суде было удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении подозреваемого от должности директора АНО «Многофункциональный межпоселковый центр