Экс-глава свердловского Мингосимущества считает, что дело в отношении него сфабриковано — адвокат

По его словам, в рамках этой проверки бывший чиновник прошел проверку на полиграфе. «В главном государственном центре судебно-медицинских криминалистических экспертиз министерства обороны РФ при госпитале имени Бурденко было проведено исследование с использованием полиграфа. Данное исследование подтвердило правдивость позиции Пьянкова Алексея», — сказал адвокат.

«Мы настаиваем, что данное уголовное дело является фабрикацией. На сегодняшний день Пьянковым Алексеем подано в военно-следственное управление Следственного комитета заявление о возбуждении уголовных дел по поводу фабрикации в отношении него уголовного дела. Проводится серьезная проверка», — сказал Н. Каргаполов на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в четверг.

Как сообщалось, А. Пьянков и его заместители Артем Богачев и Константин Никаноров были задержаны в конце апреля прошлого года по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, руководству свердловского Мингосимущества через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости, принадлежащего взяткодателю.

А. Пьянков обвиняется по ч.4 ст. 160 (присвоение и растрата), двум эпизодам по ч.5 ст. 291 (дача взятки), двум эпизодам по ч.4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ. А. Богачев обвиняется по двум эпизодам ч.6 ст. 290 (получение взятки) и по ч.4 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (подстрекательство к присвоению и растрате) УК РФ.

А. Пьянков и его заместители вначале были арестованы, затем отправлены под домашний арест. В конце октября 2016 года Ленинский райсуд изменил меру пресечения А. Пьянкову с домашнего ареста на залог в размере 2 млн рублей. В конце января текущего года мера пресечения с домашнего ареста на залог в 1 млн рублей была изменена и А. Богачеву.

8 ноября 2016 года губернатор, формирующий новый кабинет министров, назначил А. Пьянкова и.о. главы МУГИСО, но он подал заявление о невозможности исполнения обязанностей министра до снятия с него всех обвинений.