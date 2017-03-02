Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Светская Москва: громкая вечеринка закончилась загадочной кражей
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии сотрудница банка похитила у своих клиентов более 680 тыс. рублей

Прокуратура Калининского района утвердила обвинение в отношении бывшего менеджера 39-летней Татьяны Коротковой, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Известно, что в 2013—2014 годах девушка воспользовалась служебным положением и оформила кредиты на 12 своих клиентов. Таким образом, она присвоила себе более 680 тысяч рублей.

Один из клиентов установил мобильное приложение банка на телефон и увидел открытый банковский счет на свое имя. За разъяснениями он отправился к руководству банка. После этого было выявлено еще 11 случаев мошенничества.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления и полностью возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Родину Рустэма Хамитова возглавил его однофамилец
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь