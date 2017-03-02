В Башкирии сотрудница банка похитила у своих клиентов более 680 тыс. рублей

Женщина обвиняется в совершении преступления по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Известно, что в 2013—2014 годах девушка воспользовалась служебным положением и оформила кредиты на 12 своих клиентов. Таким образом, она присвоила себе более 680 тысяч рублей.

Один из клиентов установил мобильное приложение банка на телефон и увидел открытый банковский счет на свое имя. За разъяснениями он отправился к руководству банка. После этого было выявлено еще 11 случаев мошенничества.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления и полностью возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.